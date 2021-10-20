Тина Кароль вновь заговорила о Дане Балане

Тина Кароль, наконец, объявила дату выхода своего нового альбома, получившего название "Двойной рай". Фанаты уверены, что пластинку украинская певица посвятила своему молдавскому коллеге Дану Балану, с которым у нее якобы был роман.

"Двойной рай" – это музыкальная повесть о любви с пронзительными текстами и яркими мотивами меланхолии. (Альбом) посвящен одному человеку и отношениям, от которых мы оба уже свободны. Я посвящаю новый альбом своей свободе", — говорится в релизе.

Поклонники нашли несколько смыслов в словах Тины Кароль. Одни полагают, что певица имеет в виду отношения с Даном Баланом, подтверждая, что между ними действительно был роман. Другие думают, что артистка закрыла главу, когда все вокруг говорили только о ее связи с певцом, так как вся эта тема ей порядком надоела. А вот третьи уверены, что исполнительница имеет в виду совершенно другие романтические отношения, которые закончились.

В новых песнях Тина Кароль лишает себя феминистического почерка и обращается к сильным вокальным партиям, мечтательной и дымчатой ауре 00-х. Выбирая основным стилем альбома ритм-н-блюз, артистка становится подчеркнуто откровенной в своей сексуальности и близости. Не теряя своей опоры, певица фокусируется на фирменных сложных нотах.

Премьера альбома назначена на 29 октября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Напомним, Тина Кароль показала своего красавца-сына: “Девочки, только с моего разрешения“.