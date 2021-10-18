Эмма Уотсон впервые за долгое время появилась на публике
Эмма Уотсон впервые за долгое время появилась на публике. Внешний вид актрисы породил слухи о ее беременности спустя несколько месяцев после сообщений о ее помолвке с бизнесменом Лео Робинтоном.
Успешная британская актриса, прославившаяся благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильме "Гарри Поттер", появилась на церемонии награждения экологической премии Earthshot Prize 2021. На зеленой ковровой дорожке красавица присоединилась ко многим британским актерам, а также членам королевской семьи.
Она вышла на публику в необычном наряде молодого дизайнера Harris Reed, вызвав массу слухов о своей беременности. Перед журналистами и фотографами Эмма Уотсон появилась в черных брюках и пышном многослойном топе-полу-платье на бретельках из кружева. Справа ее наряд выглядел как полноценной свадебное платье. Он полностью скрыл зону живота знаменитости и ее бюст.
Однако стоит обратить внимание, что всегда миниатюрная звезда стала чуть более округлой. Особенно это видно по ее плечам и рукам, а также лицу.
Интересно то, что Эмма Уотсон практически не комментирует свою личную жизнь, однако после сообщений о помолвке обратилась к фанатам, с заявлением:
"Дорогие поклонники, слухи о том, помолвлена я или нет, а также поставлена ли на паузу моя карьера, — это просто способы создавать кликбейт, вне зависимости от того, правда это или нет. Если у меня появятся новости, обещаю, что поделюсь ими с вами".