Эмма Уотсон впервые за долгое время появилась на публике

Эмма Уотсон впервые за долгое время появилась на публике. Внешний вид актрисы породил слухи о ее беременности спустя несколько месяцев после сообщений о ее помолвке с бизнесменом Лео Робинтоном.

Эмму Уотсон из “Гарри Поттера“ заподозрили в беременности: фото

Успешная британская актриса, прославившаяся благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильме "Гарри Поттер", появилась на церемонии награждения экологической премии Earthshot Prize 2021. На зеленой ковровой дорожке красавица присоединилась ко многим британским актерам, а также членам королевской семьи.

Она вышла на публику в необычном наряде молодого дизайнера Harris Reed, вызвав массу слухов о своей беременности. Перед журналистами и фотографами Эмма Уотсон появилась в черных брюках и пышном многослойном топе-полу-платье на бретельках из кружева. Справа ее наряд выглядел как полноценной свадебное платье. Он полностью скрыл зону живота знаменитости и ее бюст.

Эмму Уотсон из “Гарри Поттера“ заподозрили в беременности: фото

Однако стоит обратить внимание, что всегда миниатюрная звезда стала чуть более округлой. Особенно это видно по ее плечам и рукам, а также лицу.

Эмму Уотсон из “Гарри Поттера“ заподозрили в беременности: фото

Интересно то, что Эмма Уотсон практически не комментирует свою личную жизнь, однако после сообщений о помолвке обратилась к фанатам, с заявлением:

"Дорогие поклонники, слухи о том, помолвлена я или нет, а также поставлена ли на паузу моя карьера, — это просто способы создавать кликбейт, вне зависимости от того, правда это или нет. Если у меня появятся новости, обещаю, что поделюсь ими с вами".


Анастасия Березовская, Тудей

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