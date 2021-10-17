В Киеве задержали мужчину, который напал на пенсионера

Киевские оперативники задержали молодого человека за разбойное нападение на пенсионера. Об этом сообщили в столичной полиции.

В полицию Киева по спецлинии 102 позвонил житель Голосеевского района и сообщил, что неизвестный избил его и забрал сумку.

На вызов немедленно выехали "скорая помощь", патрульные, участковые офицеры полиции, следователь и оперативные работники.

Как рассказал начальник отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Александр Хальзев, полицейские опросили 64-летнего потерпевшего, просмотрели видео с камер наблюдения рядом с местом происшествия и по приметам начали поиск нападавшего:

"Мы выяснили, что заявитель возвращался вечером домой, когда заметил, что кто-то идет за ним. Далее неизвестный внезапно подбежал к нему и пытался вырвать из рук сумку, но человек оказал сопротивление. Тогда нападающий начал бить потерпевшего и забрал сумку с документами, кошельком, телефоном и убежал. В дальнейшем злоумышленник снял с банковской карты пенсионера двадцать тысяч гривен, а другие вещи выбросил", - сказал он.

По словам Хальзева, проведя оперативно-розыскные мероприятия, полиция установила личность злоумышленника и место его проживания. Им оказался 21-летний уроженец Хмельницкой области, который ранее попадал в поле зрения правоохранителей за ограбление женщины.

Сейчас хмельнитчанин имеет статус обвиняемого. Работники Шевченковского управления полиции направили в отношении него материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд для избрания наказания.

По согласованию с Голосеевской окружной прокуратурой города Киева следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой. Районный суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За эти действия ему грозит тюремное заключение сроком от трех до семи лет.