В Украине выпал первый снег на популярном курорте в Карпатах

В Карпатах 12 октября выпал снег на горнолыжным курортах. В частности, с самого утра снег засыпает гору Поп Иван и Буковель. Фото заснеженных вершин можно увидеть на Facebook-cтранице "Буковель".

В Украине выпал первый снег на популярном курорте в Карпатах

Снегопад наблюдается и у подножия одноименной горы неподалеку от села Поляница на высоте 920 м. Самая высокая точка курорта "Буковель", гора Долгая (1 тыс. 372 м), также укрыта снегом.

"Первый снег укрывает склоны курорта! Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию. А пока, посмотрите как мир укрывается белоснежным одеялом!", — сообщает пресс-служба "Буковеля".

В Украине выпал первый снег на популярном курорте в Карпатах

На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах первый снег выпал еще 22 сентября. В среду, 12 октября, здесь с самого утра туман, а температура воздуха опустилась до -1 градуса. Ветер юго-западный.

Желающие покататься на лыжах уже могут собираться в Карпаты, ведь такими темпами здесь очень скоро все засыплет снегом.

По прогнозу, вторая половина октября будет холодной. Синоптики передают снег в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях. Средняя месячная температура в октябре будет +7...+12 градусов тепла, в Карпатах - до +6...+7 градусов. Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм.

В Украине выпал первый снег на популярном курорте в Карпатах

Ранее сообщалось, какой будет погода в ноябре в Украине, и сколько осадков выпадет в последний летний месяц.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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