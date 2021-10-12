Олег Винник впервые рассказал о страшном ДТП со своим участием

Олег Винник едва не погиб в одном из дорожно-транспортных происшествий. В Германии в него врезался автомобиль с итальянскими номерами, машину крутило, у нее оторвало капот, и певец пережил очень страшный момент в своей жизни.

В интервью для программы "Звездный путь" успешный украинский артист впервые рассказал об ужасном ДТП.

После столкновения Олег Винник находился в шоковом состоянии, и не слышал ничего, кроме хода секундной стрелки в голове. Он очень переживал, так как находился в авто не один. Интересно то, что личность своего пассажира исполнитель раскрывать не стал, и фанаты подумали, что вместе с ним могла быть его жена Таюне или их сын Юлиан.

Авария произошла из-за сильного дождя, из-за чего автомобили после удара сильно раскрутило. У виновника аварии даже отлетел капот, и машина продолжала кружиться, когда Олег Винник вышел из своего авто.

"Я увидел, что оттуда (из машины) вышли несколько детских садов, жен или сестер. Я смеялся, у меня была истерика", — рассказал музыкант.

На сегодняшнее время Олег Винник путешествует на комфортном микроавтобусе, в котором даже есть матрас с подогревом, холодильник и караоке. Туда вмещается вся аппаратура и его команда.

Напомним, в Сети появилось новое фото Олега Винника в обнимку с его супругой Таюне.