Українка Кетрін Винник відреагувала на видану їй заборону на в'їзд до РФ

У відповідь на санкції, які майже весь світ запровадив і вводить проти Росії, влада намагається дати "відповідь". Нещодавно було опубліковано список зі ста відомих особистостей Канади, яким заборонено в'їзд до РФ . Серед них опинилася канадська актриса з українським корінням Кетрін Винник, зірка комедії Джим Керрі, автор "Оповідання служниці" Маргарет Етвуд та інші. Знаменитості гідно відповіли на російський "випад".

Зірка серіалу "Вікінги" зробила перепост публікації акаунту UkraineWorld, в якій говорилося: "Канадсько-американському акторові Джиму Керрі та канадській актрисі з українським корінням Кетрін Винник був заборонений в'їзд до Росії – Міністерство закордонних справ Росії". Ми навіть не знаємо, як вони будуть жити”.

"Знак пошани!" - коротко і ясно відреагувала на заборону красуня-блондинка, яка додала хештег "standwithukraine".

У коментарях багато хто посміявся із ситуації, зазначивши, що це справді визнання, яке говорить про те, що Винник хороша людина.

Свою реакцію також дала канадська письменниця Маргарет Етвуд, яка пожартувала, що збиралася провести бурхливі вихідні у Москві, але натомість тепер поїде до Києва.

"Боюсь, трапилося найгірше. Нам заборонили в'їзд до Росії... Але проблеми 100 канадців у цьому божевільному світі - це такі дрібниці! У нас завжди залишається Париж", - жартома підтримав Джим Керрі.

Нагадаємо, зірка серіалу “Вікінги“ Кетрін Винник показала рідкісне фото зі своїм татом-українцем.