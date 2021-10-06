Сквер имени Чкалова в Киеве переименовали в честь Богдана Ступки

Комиссия Киевского городского совета по вопросам переименований приняла решение о переименовании сквера имени Чкалова на углу улиц Гончара и Коцюбинского в честь актера Богдана Ступки.

Об этом сообщила депутат Киевсовета Алла Шлапак.

"Сегодня принято решение Комиссией по переименованиям - изменить название сквера имени Чкалова на сквер имени Богдана Ступки. Новое творческое пространство и вечная память Гению", - написала она в фейсбуке.

Сквер появился в 1920-е годы на месте частной усадьбы у Ветеринарно-зоотехнического института (ныне в этом здании Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям). В 1981 году в сквере был установлен бронзовый памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову на гранитном постаменте (в 1939-1996 годах ул. Гончара носила его имя), который в 2014 году реконструировали.

Напомним, в последние годы сквер находился под угрозой частичного или полного уничтожения из-за планов застройки. В столице было инициировано общественное движение за его сохранность. В Киевскую городскую государственную администрацию в 2021 году поступала петиция с требованием сохранить сквер, она набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.

Украинский актер Богдан Ступка умер 22 июля 2012 года. В 1961-1978 годах был актером Национального академического украинского драматического театра им. Марии Заньковецкой, сыграл более 50 ролей на сцене. С 1970 года Ступка снимался в кино, в его активе более 100 фильмов. В 1976 году Богдану Ступке было присвоено звание заслуженного, а в 1980 году - народного артиста УССР.

В 1999 году Ступка возглавил Министерство культуры и искусств и занимал эту должность до 2001 года. В том же году он стал художественным руководителем Национального академического драматического театра им. Ивана Франко в Киеве .