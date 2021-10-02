В Мариуполе во время спецоперации задержали злоумышленника, который убил мужчину на глазах собственной дочери

В Мариуполе во время спецоперации полицейские задержали злоумышленника, который убил мужчину на глазах своего ребенка.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место, обнаружила на кухне тело 45-летнего мужчины с 7 ножевыми ранениями. Было установлено, что к потерпевшему и его жене пришел ее бывший муж. В квартире также находились две девочки 12 и 9 лет. Между мужчинами произошел конфликт, и гость убил хозяина на глазах своего ребенка. Подозреваемый скрылся, забрав с собой дочь. А старшая девочка, отец которой стал жертвой жестокого преступления, попросила помощи у правоохранителей.

Силы Мариупольского райуправления полиции были подняты на розыск беглеца. В течение двух часов он был разыскан. Патрульные полицейские заметили мужчину на одном из адресов в центре города, где он мог быть.

Полиция окружила дом, однако приблизиться к правонарушителю было невозможно. Он засел на лестнице, ведущей в подвал, вместе с дочерью и двумя "стволами" огнестрельного оружия. На месте находилось руководство областного главка полиции и Мариупольского РУП, оперативники уголовного розыска и спецподразделение КОРД.

Была введена в действие специальная полицейская операция "Гром", которой руководил и.о. начальника полиции Донецкой области Артем Кисько. Он лично вел переговоры с нападавшим, успокаивая его и уговаривая отпустить ребенка, чтобы она не пострадала. Однако злоумышленник, который был нетрезв и находился в нестабильном эмоциональном состоянии, отвергал это предложение и угрожал всех убить.

В это время полицейские установили, что у мужчины есть близкий человек, друга детства, который имеет на него влияние, и обратились к мариупольцу с просьбой о помощи. 42-летний Вадим Бодня рискнул собой ради ребенка, смог найти подход к товарищу и вывел напуганного девочку. С ней будут работать психологи.

Через несколько секунд фигурант был задержан спецназовцами и патрульными полицейскими. У него был изъят нож со следами крови, пистолет и самодельное оружие. Кроме этого, на улице полиция нашла окровавленные джинсы, которые подозреваемый выбросил в попытке сокрытия доказательств убийства.

Вся операция с переговорами заняла 25 минут. Ранее судимый 48-летний мариуполец задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст. 345 (угроза в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Мариупольского окружной прокуратуры.

Мариуполец, который помог в раскрытии тяжкого преступления, будет представлен к награде.