В Киеве пассажир такси избил до смерти мужчину, который приставал к заправщику

В Киеве пассажир такси избил до смерти пьяного мужчину, который приставал к заправщику. Происшествие произошло на территории автозаправочной станции на проспекте Романа Шухевича, сообщается на сайте полиции.

"Выпивший мужчина начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. На защиту работника с авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове", - рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов.

После этого пострадавший остался лежать на земле, а пассажир вернулся в такси и уехал.

Через некоторое время он вернулся и вызвал "скорую". Врачи, приехавшие на вызов, констатировали смерть пострадавшего.

26-летнего пассажира такси задержали по подозрению в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.2 ст.121 Уголовного кодекса).

Погибшему было 45 лет.