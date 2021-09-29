В Киеве пассажир такси избил до смерти мужчину, который приставал к заправщику
Происшествие произошло на территории АЗС на Троещине.
В Киеве пассажир такси избил до смерти пьяного мужчину, который приставал к заправщику. Происшествие произошло на территории автозаправочной станции на проспекте Романа Шухевича, сообщается на сайте полиции.
"Выпивший мужчина начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. На защиту работника с авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове", - рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов.
После этого пострадавший остался лежать на земле, а пассажир вернулся в такси и уехал.
Через некоторое время он вернулся и вызвал "скорую". Врачи, приехавшие на вызов, констатировали смерть пострадавшего.
26-летнего пассажира такси задержали по подозрению в нанесении умышленных тяжких телесных повреждений, повлекших смерть (ч.2 ст.121 Уголовного кодекса).
Погибшему было 45 лет.
Напомним, что в начале сентября в Киеве сотрудник государственной охраны ударил 22-летнего танцора из команды певицы Надежды Дорофеевой, после чего тот оказался в реанимации. Нападающему инкриминировали ч.1 ст.121 Уголовного кодекса.