Парижский Нотр-Дам готов к реставрации

Работы по укреплению парижского Нотр-Дама, пострадавшего в масштабном пожаре в 2019 году, завершили, что позволяет начать реставрацию собора.

Об этом пишет reuters.com.

Заключительный этап подготовительных работ включал в себя усиление поврежденных огнем сводов гигантскими деревянными каркасами в форме арки.

Собор отреставрируют в соответствии с предыдущим дизайном. В частности, восстановят 96-метровый шпиль, спроектированный архитектором Эженом Виолле-ле-Дюком в середине 1800-х годов, для которого подобрали новые породы дерева.

Восстановительные работы начнутся в ближайшие месяцы после проведения тендера для отобранных компаний. В то же время уже в этом месяце в соборе очистят внутренние стены и полы.

Фото: ЕРА/UPG

Отметим, вскоре после пожара в апреле 2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собор, построенный в XII веке, будет восстановлен. Позже он пообещал открыть его для прихожан до 2024 года, когда в стране пройдут Олимпийские игры.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Напомним, 15 апреля 2019 года в результате пожара у собора Парижской Богоматери обвалились шпиль и часть кровли. После этого французские власти объявили о сборе средств для восстановления собора.

Собор Парижской Богоматери расположен в самом центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников в Европе. Он возводился по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли в период с 1163 по 1345 год.

Ежегодно собор посещали 14 млн человек. Кроме того, собор Парижской Богоматери фигурирует в ряде художественных произведений - прежде всего в одноименном романе Виктора Гюго.