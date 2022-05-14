Готовьтесь донатить: Притула согласился комментировать финал "Евровидения" за миллион для ВСУ

Пользователи Twitter обратились к Сергею Притуле с просьбой прокомментировать финал "Евровидения-2022". Телеведущий, который с начала войны активно помогает украинской армии, согласился, но при одном условии: если за время стрима ему надонатят миллион гривен для помощи ВСУ, информирует Апостроф.

"Твиттеряне просят меня комментировать "Евровидение". Я не собирался отвлекаться от дел помощи ВСУ. Но ваши предложения щедро задонатить меня заинтересовали. Поэтому соглашение: я прокомментирую финал "Евровидения", а вы насыпите нам за время стрима миллион гривен для украинской армии. Согласны?", - обратился Притула к фолловерам.

Фото: Twitter.com/serhiyprytula

Пользователи соцсети согласились на предложение ведущего, и стали "покупать билеты" еще до начала эфира. К тому же, многие уверены, что соберется не один миллион. "Нет беды. Купим на четверть беспилотника больше", - ответил ведущий.

Фото: Twitter.com/serhiyprytula

Комментировать финал "Евровидения-2022" Сергей Притула будет у себя в Twitter. Он создаст аудиокомнату и уже в 22:00 приглашает всех желающих на свою страницу. "Готовьтесь донатить", - написал он.

Фото: Twitter.com/serhiyprytula

Телеведущий Сергей Притула - один из активных волонтеров, которые занимаются помощью украинским военным во время войны с Россией. Его благотворительный фонд напрямую сотрудничает с командованием военных частей и формирований, не принимая индивидуальных запросов от бойцов и их родственников.

Фото: facebook.com/serhiyprytula


Наталья Лавринец, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."Кухар из "Танців з зірками" оказалась в компании королевы, фото: "Уже очень давно поддерживает..."
"Человек, с которым ничего не страшно": Герой из Днепра отдал жизнь в бою за Украину"Человек, с которым ничего не страшно": Герой из Днепра отдал жизнь в бою за Украину
Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"Джамала продает на аукционе платье с "Евровидения"
"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде"Надеюсь, что буду услышанной": Джамала пришла на эфир американского телеканала в сине-желтом наряде
"Бритни из Украины": Кароль получила оригинальное прозвище после визита в Японию"Бритни из Украины": Кароль получила оригинальное прозвище после визита в Японию
Блок рекламы


Похожие новости
Kalush Orchestra перед финалом "Евровидения-2022" устроили фотосессию в вышиванкахKalush Orchestra перед финалом "Евровидения-2022" устроили фотосессию в вышиванках
Мошенник в Киеве обокрал волонтеров на полмиллиона гривенМошенник в Киеве обокрал волонтеров на полмиллиона гривен
Присвоил почти полмиллиона гривен: мошенник обманул волонтеров Киева, собиравших амуницию для ВСУПрисвоил почти полмиллиона гривен: мошенник обманул волонтеров Киева, собиравших амуницию для ВСУ
Владимир Дантес отдал свою Tesla за миллион гривен на благотворительностьВладимир Дантес отдал свою Tesla за миллион гривен на благотворительность
Полиция задержала мошенницу в Киеве, которая завладела миллионами: подробностиПолиция задержала мошенницу в Киеве, которая завладела миллионами: подробности
Джамала собрала для помощи Украине 90 миллионов долларовДжамала собрала для помощи Украине 90 миллионов долларов
На концертах в Европе на помощь Украине собрали 83 миллиона евроНа концертах в Европе на помощь Украине собрали 83 миллиона евро
В Киеве мародеры ограбили склад "Новой почты" на миллион гривен: фотоВ Киеве мародеры ограбили склад "Новой почты" на миллион гривен: фото
На благотворительном концерте в Бирмингеме собрали 16 миллионов долларов для УкраиныНа благотворительном концерте в Бирмингеме собрали 16 миллионов долларов для Украины
Kalush Orchestra выступит в первом полуфинале ЕвровиденияKalush Orchestra выступит в первом полуфинале Евровидения
Последние новости
Подгружаем последние новости