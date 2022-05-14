Готовьтесь донатить: Притула согласился комментировать финал "Евровидения" за миллион для ВСУ

Пользователи Twitter обратились к Сергею Притуле с просьбой прокомментировать финал "Евровидения-2022". Телеведущий, который с начала войны активно помогает украинской армии, согласился, но при одном условии: если за время стрима ему надонатят миллион гривен для помощи ВСУ, информирует Апостроф .

"Твиттеряне просят меня комментировать "Евровидение". Я не собирался отвлекаться от дел помощи ВСУ. Но ваши предложения щедро задонатить меня заинтересовали. Поэтому соглашение: я прокомментирую финал "Евровидения", а вы насыпите нам за время стрима миллион гривен для украинской армии. Согласны?", - обратился Притула к фолловерам.

Фото: Twitter.com/serhiyprytula

Пользователи соцсети согласились на предложение ведущего, и стали "покупать билеты" еще до начала эфира. К тому же, многие уверены, что соберется не один миллион. "Нет беды. Купим на четверть беспилотника больше", - ответил ведущий.

Фото: Twitter.com/serhiyprytula

Комментировать финал "Евровидения-2022" Сергей Притула будет у себя в Twitter . Он создаст аудиокомнату и уже в 22:00 приглашает всех желающих на свою страницу. "Готовьтесь донатить", - написал он.

Фото: Twitter.com/serhiyprytula

Телеведущий Сергей Притула - один из активных волонтеров, которые занимаются помощью украинским военным во время войны с Россией . Его благотворительный фонд напрямую сотрудничает с командованием военных частей и формирований, не принимая индивидуальных запросов от бойцов и их родственников.

Фото: facebook.com/serhiyprytula