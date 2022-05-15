Притула собрал 5,5 млн грн за 4 часа, комментируя финал Евровидения в Твиттере

Шоумен, который сейчас занимается волонтерством, собрал деньги для ВСУ.

Волонтер, политик и шоумен Сергей Притула за четыре часа собрал 5,5 млн гривен, комментируя в твиттере финал Евровидения, состоявшийся вечером 14 мая.

Средства пойдут на нужды Вооруженных сил, сообщил Притула, подведя итоги сбора.

"Посчитали мы донаты на всех счетах, вместе с Фондом, PayPal и криптой. И это: 5,5 млн гривен за 4 часа Евровидения!", – написал он в твиттере днем 15 мая.

Притула поблагодарил "дорогих твиттерян" и добавил, что "деньги пойдут на багги для ВСУ, но хватит еще на кое-что интересное".

Порахували ми донати на всіх рахунках, разом з Фондом, PayPal і криптою. І це:



5,5 МЛН ГРИВЕНЬ!!!

за 4 години #Євробачення !



Гроші підуть на багі для ЗСУ, але вистачить на ще дещо цікаве.

ДЯКУЮ, мої дорогі твіттеряни! З вами приємно мати справу! Слова дотримали - і ви, і я;))) — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) May 15, 2022

Накануне Притула на просьбу комментировать онлайн финал международного песенного конкурса заявил, что согласен при одном условии: если за время стрима ему надонатят миллион гривен для помощи ВСУ.

Напомним, группа KALUSH одержала победу на Евровидении. В сумме украинцы получили 631 голос. Зрительское голосование стало абсолютным рекордом в истории "Евровидения" и принесло 439 баллов.

После исполнения песни "Стефания" солист группы Олег Псюк обратился к мировому сообществу: "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите "Азовстали" прямо сейчас!"

Притула с 2017 года был неизменным ведущим Национального отбора Евровидения, однако в 2022-м от этой роли отказался. Он объяснил, что сейчас занимается волонтерством и не намерен отвлекаться.

Трансляцию Евровидения в Украине комментировал Тимур Мирошниченко. Он выходил в эфир из бомбоубежища.