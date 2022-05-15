Kalush Orchestra в финале "Евровидения" призвали спасти Мариуполь и "Азовсталь": видео выступления

14 мая в Турине проходит большой финал "Евровидения-2022". В заключительном этапе конкурса выступают представители 25 стран, в том числе и Украины. Рэп-группа Kalush Orchestra вышла на сцену под номером 12 и еще раз исполнила песню "Стефания", информирует Апостроф.

Несмотря на аполитичную позицию конкурса, лидер украинского коллектива Олег Псюк воспользовался уникальной возможностью и перед огромной аудиторией заявил о том, что нужно немедленно спасать Мариуполь и "Азовсталь". Он сделал это уже после того, как группа исполнила конкурсную композицию. За смелый поступок Украине могут грозить санкции.



"Я прошу всех вас: "Пожалуйста, помогите Украине, помогите Мариуполю! Помогите "Азовстали"! Сейчас!" - сказал со сцены Псюк. Видео этого момента уже появилось на странице музыкантов в Instagram.

Фото: instagram.com/kalush.official

"На сцене "Евровидения" запрещены политические заявления (возможна дисквалификация группы или даже исключение Общественного вещателя из Европейского Вещательного Союза. При этом группа Kalush Orchestra и украинская делегация на "Евровидении" пользовалась публичностью своего пребывания в Турине и во время пресс-конференций в своих интервью всячески привлекала внимание мира к тому, что происходит в Украине", - рассказывали ранее представители Суспільного.

Гости арены Pala Olimpico выступление Kalush Orchestra встретили мощной поддержкой и громкими овациями. Трибуны зала развивались украинскими флагами, а зрители буквально стоя аплодировали со своих мест.

Песня Stefania записана до войны в Украине и посвящена маме Олега Псюка - Стефании. Однако с началом полномасштабного роSSийского вторжения композиция приобрела иные смыслы.

"Песня про маму, в первую очередь, в ней нет ни одного слова про войну. К сожалению, она все же стала символом этой войны, и для меня восприятие изменилось. Теперь я также ее отождествляю с Украиной в общем, а не только с мамой", - рассказывал ранее фронтмен Kalush Orchestra.


Наталья Лавринец, Апостроф

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