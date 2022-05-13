Kalush Orchestra перед финалом "Евровидения-2022" устроили фотосессию в вышиванках

В субботу, 14 мая, состоится финал песенного конкурса "Евровидение-2022". Накануне большого концерта группа Kalush Orchestra устроила стильную фотосессию в вышиванках, которые являются визитной карточкой Украины, информирует Апостроф .

Фотографии в вышитых сорочках музыканты опубликовали в Instagram. Ребята примерили вышиванки разных цветов - бежевого, белого и черного. Фронтмен коллектива Олег Псюк не изменил своему образу и разбавил национальный лук розовой панамой.

Фото: instagram.com/kalush.official

Вышиванка для украинцев - не просто одежда, это наша гордость, наш оберег. К тому же, вышиванка - это еще и очень красиво. "Украинская вышиванка - это классно, - отметили участники коллектива. - Украинская музыка – это вайб".

Фото: instagram.com/kalush.official

Поклонники оценили образы Kalush Orchestra и пожелали ребятам победы в финале "Евровидения-2022".

"Рубашка у свирельщика - шикарная. Такая настоящая гуцульско-бойковская. Спасибо ребята за любовь к матери", "Вперед ребята, желаем вам победы!", "Рубашки наши и вправду крутые", "Красавчики и наша гордость, удачи в финале!", "Украинская вышиванка – это круто", - пишут комментаторы под постом.