Нам не нужно к вам ездить: Иван Дорн назвал условие, при котором готов вернуться в Москву

Украинский исполнитель Иван Дорн, которому запретили въезд на территорию РФ на 50 лет, как и многим другим украинским артистам, прокомментировал ситуацию. Он отметил, что совсем не расстроился из-за запрета, а в Москву готов вернутся только тогда, когда она будет под флагом Украины.

"Может, приедем тогда, когда Москва будет под украинским флагом. Начнем с Краснодарского края, заберем его обратно, Таганрог, все остальное, а потом до Москвы дойдем, поставим флаг. Скажем: Нам не нужно к вам ездить, теперь вы к нам будете ездить", - сказал певец в интервью Фактам ICTV, информирует Апостроф .

Также знаменитость рассказал, как собирается отмечать похороны Владимира Путина. По словам Дорна, у него на это случай уже приготовлена бутылка водки и праздничный салют.

"Я не жалею о том, что не увижу его похороны. Я не видел похороны Сталина, так и Путина не увижу. Ничего страшного. Я бы отпраздновал сто процентов. У меня уже бутылка водки стоит на этот день и салюты!" – заявил артист.

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Музыкант признался, что после победы Украины в войне с Россией хочет вместе с другими украинскими исполнителями устроить праздничный концерт: "Очень хочу вернуться в Киев и устроить большой концерт вместе с другими нашими артистами. Я хотел бы увидеть всех живыми, всех своих родных, друзей. И просто людей, жителей Киева , которых и сейчас продолжают обстреливать, как почти всю Украину. Но праздник нашей победы будет реально классным! Я его очень жду и, надеюсь, он произойдет как можно скорее!".

Известно, что сейчас Иван Дорн находится за границей, где принимает участие в благотворительных концертах в поддержку Украины.