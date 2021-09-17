В Полтаве шестилетний ученик "заминировал" свою гимназию

Его родителям грозит штраф.

В Полтаве шестилетний ученик "заминировал" свою гимназию
Фото: pl.npu.gov.ua

Полиция Полтавы установила личность сообщившего по телефону о минировании Розсошенской гимназии.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что специалисты обследовали помещения и прилегающую территорию учебного заведения. Взрывоопасных предметов не обнаружено. А "минером" оказался шестилетний ученик первого класса этой же гимназии.

"Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, меньше чем за час установила личность, которая сообщила о минировании гимназии. Это оказался 6-летний ученик начальной школы этой же гимназии", - говорится в сообщении.

Сейчас на одного из родителей составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, 6 сентября в Полтаве 19-летняя девушка, которая ходила в начальные классы в школу №11, зашла в учебное заведение и начала стрелять из арбалета. Одна стрела попала в спину учительницы украинского языка и литературы, но не пробила кожу. Также была ранена заместитель директора школы по воспитательной работе, которой стрела попала в руку, ранив кисть.

После этого арбалет у нападавшей забрал 14-летний ученик 9-го класса. Девушка не оказывала ему сопротивления.

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