Дженнифер Энистон призналась, с каким мужчиной готова связать свою жизнь

Дженнифер Энистон в 2017 году развелась со вторым мужем. С тех пор ей не удалось найти мужчину своей мечты. Ходили слухи, что американская актриса возобновляла роман то с одним своим бывшим супругом, то с другим.

Но все это так и осталось сплетнями прессы. О своей личной жизни 52-летняя звезда рассказала лично в интервью PEOPLE (The TV Show!) сама.

Интересно то, что, по словам Дженнифер Энистон, она больше не хочет себя связывать с мужчинами, причастными к кинематографу. Видимо, ей хватило двух неудавшихся браков с актерами: с 2000 по 2005 звезда сериала "Друзья" состояла в браке с красавчиком Брэдом Питтом, а с 2015 до 2017 – с Джастином Теру.

На вопрос о том, готова ли она связать свою жизнь с человеком, который не связан с кинематографом, актриса отметила:

"Конечно. Абсолютно. Я очень надеюсь, что это будет кто-то не из представителей этой индустрии. Было бы замечательно".

Говоря о том, как она предпочитает знакомиться, Дженнифер Энистон подчеркнула, что сайты или приложения знакомств не для нее. Она приверженка традиционных способов.

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Напомним, Дженнифер Энистон породила слухи о возобновлении отношений с бывшим мужем.