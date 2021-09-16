В Карпатах в результате взрыва погибли двое туристов, четверо травмированы

Два человека погибли, еще четверо получили травмы в результате взрыва, который произошел после разжигания костра на привале. Происшествие случилось вечером 15 сентября на полонине "Под Берды" вблизи села Вороненка Надвирнянского района на Прикарпатье.

Как информируют в областном управлении ГСЧС, в 21:20 поступило сообщение о том, что группа туристов из 12 человек, двое из которых дети, во время привала разожгли костер, после чего произошел взрыв. Четверо туристов получили травмы, двое погибли.

"Сразу был объявлен сбор для поисково-спасательных отделений Ворохты, Верховины, Яремче, Заросляка, Косова и Ивано-Франковска. В 21: 49 к проведению аварийно-спасательных работ были дополнительно привлечены три бригады медицины катастроф, дежурная смена ОКЦ и мобильно-оперативная группа ГУ ГСЧС в области", - говорится в сообщении.

В 00:45 спасатели начали сопровождение первого пострадавшего лица, в 01:15 спасатели поисково-спасательного отделения начали сопровождение участников группы, которые не получили травм.

В 2:20 спасатели начали переносить на носилках одного тяжело пострадавшего человека, а двух других пострадавших, а также двух детей, находившихся в удовлетворительном состоянии, спасатели транспортировали автомобилями повышенной проходимости к подножию горы в селе Вороненка.

Для оказания помощи пострадавшим привлекали силы и технику управлений ГСЧС в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

О причинах взрыва не сообщается. В 10:00 в областном управлении ГСЧС в Ивано-Франковской области состоится брифинг относительно произошедшего.