Павел Зибров похвастался своим имением под Киевом

Павел Зибров за свою многолетнюю карьеру сумел отстроить роскошный особняк с огромной территорией, зоной для отдыха, садом, огородом и прудом. Известный украинский артист провел экскурсию по своим имениям и показал, как он живет.

Павел Зибров показал свой роскошный дом с прудом, огородом и бассейном

Прямо возле шикарного двухэтажного особняка с колонами разместился цветник – звездная аллея гортензий, как ее назвал Павел Зибров. Тут растут цветы, подаренные различными знаменитостями: депутатом Валерием Белоножковым, Аллой Кудлай, Юрием Рыбчинским, Петром Маги и другими. За цветниками ухаживает супруга звезды, а вот под его присмотром огород и фруктовый сад.

Напротив дома стоит великолепный фонтан, который Павел Зибров привез из Италии. По его словам, Марина влюбилась в него во время путешествия и было принято решение на авто привести в Украину. Перед их особняком он стоит уже 18 лет.

Павел Зибров показал свой роскошный дом с прудом, огородом и бассейном

Отдыхает вся семья возле просторного бассейна, парится в баньке и играет в бильярд, или наслаждается дикой природой у озера. Похвастался Павел Зибров и своим огородом на 4 сотки. Уроженец села признался, что жена огорода не касается, он всем занимается сам. Тут у него растет малина, клубника, виноград, крыжовник, голубика, яблоки, груши, а также овощи: огурцы, помидоры, кабачки и капуста.

Павел Зибров показал свой роскошный дом с прудом, огородом и бассейном

"Яблоки даже внутри красные. Уникальный сорт. Она привезена из Португалии, из Испании. Грушка медовая. Просто тает… Марина на огород не ходит, я сюда не пускаю. Я ж из села Червоного. Меня мама приучила с детства, что нужно на огороде все сделать", — отметил артист.

Павел Зибров показал свой роскошный дом с прудом, огородом и бассейном

Павел Зибров показал свой роскошный дом с прудом, огородом и бассейном

15 лет назад у имения Павел Зибров посадил березы, с которых в этом году удалось собрать 40 литров сока.

Напомним, Павел Зибров похвастался своей нестареющей красавицей-женой в день ее рождения.


Анастасия Березовская, Тудей

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