Полиция подтвердила смерть судьи из Киева

Смерть будет расследовать Государственное бюро расследований.

Полиция Киевской области подтвердила факт смерти одного из столичных судей в селе Погребы Броварского района.

Об этом говорится в Телеграм-канале МВД.

"11 сентября в селе Погребы Киевской области было обнаружено тело судьи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований, которые и будут проводить расследование данного уголовного производства.

Напомним, СМИ сообщили, что под Киевом нашли тело судьи Печерского районного суда столицы Виталия Писанца. По одной из версий, он накануне отдыхал со следователем Соломенской НП Хоменко и адвокатом, в результате чего между ними возникла драка.

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