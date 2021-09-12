Полиция подтвердила смерть судьи из Киева

Полиция Киевской области подтвердила факт смерти одного из столичных судей в селе Погребы Броварского района.

Об этом говорится в Телеграм-канале МВД .

"11 сентября в селе Погребы Киевской области было обнаружено тело судьи", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали сотрудники Государственного бюро расследований, которые и будут проводить расследование данного уголовного производства.