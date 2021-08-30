В этом году в школу пойдут почти вдвое больше первоклассников, чем одиннадцатиклассников

В первый класс зачислено более 400 тысяч первоклассников.

В этом году в школу пойдут почти вдвое больше первоклассников, чем одиннадцатиклассников
Фото: Макс Требухов

В этом году первого сентября в школу пойдут почти вдвое больше первоклассников, чем одиннадцатиклассников.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на данные Министерства образования и науки.

"По оперативной информации местных органов управления в сфере образования, в 1 класс в этом году уже зачислены 408 тыс. детей. В 2017/2018 учебном году в 1 классе учились 424,7 тыс. учеников; в 2018/2019 - 454,9 тыс. учеников; в 2019/2020 - 434,4 тыс. учеников; в 2020/2021 - 419,4 тыс. учеников", - сообщили в министерстве.

По информации МОН, прогнозируемое количество учеников 11 класса в 2021/2022 учебном году - 219 тыс. человек. В 2017/2018 учебном году в 11 классе учились 184,9 тыс. учеников; в 2018/2019 - 187,7 тыс. учеников; в 2019/2020 - 210,9 тыс. учеников; в 2020/2021 - 220,3 тыс. учеников.

Напомним, что с 2018-го года в первые классы детей принимают по прописке.

Как сообщалось, с этого учебного года в украинских школах начнут выдавать электронные свидетельства об окончании начального образования.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Джамала отмечает 38-й день рожденияДжамала отмечает 38-й день рождения
Тина Кароль надела кутюрное платье за несколько сотен тысяч гривенТина Кароль надела кутюрное платье за несколько сотен тысяч гривен
Пинк сообщила о смерти отцаПинк сообщила о смерти отца
Александр Усик написал стихотворение ко Дню Независимости УкраиныАлександр Усик написал стихотворение ко Дню Независимости Украины
Alyona Alyona рассказала, сколько тратит денег ежемесячноAlyona Alyona рассказала, сколько тратит денег ежемесячно
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине за сутки более 2 тысяч случаев ковида - больше всего с начала июняВ Украине за сутки более 2 тысяч случаев ковида - больше всего с начала июня
В 2022 году у украинцев будет два праздника с четырехдневными выходнымиВ 2022 году у украинцев будет два праздника с четырехдневными выходными
Тина Кароль рассказала, с кем спела дуэтом в новом альбомеТина Кароль рассказала, с кем спела дуэтом в новом альбоме
В субботу от ковида полностью привились почти 28 тыс. украинцевВ субботу от ковида полностью привились почти 28 тыс. украинцев
Пограничники уничтожили почти 20 тысяч кустов конопли на ЛуганщинеПограничники уничтожили почти 20 тысяч кустов конопли на Луганщине
Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)Число жертв масштабного лесного пожара в Турции возросло до трех, почти 60 человек госпитализированы (обновлено)
В Швеции врача приговорили к году тюрьмы за подделку ковидных справокВ Швеции врача приговорили к году тюрьмы за подделку ковидных справок
Еще почти 50 тыс. украинцев получили прививки от коронавирусаЕще почти 50 тыс. украинцев получили прививки от коронавируса
В Украине почти 600 новых случаев ковида, умерли 25 человекВ Украине почти 600 новых случаев ковида, умерли 25 человек
Koktebel Jazz Festival в этом году пройдет в новом формате на ХерсонщинеKoktebel Jazz Festival в этом году пройдет в новом формате на Херсонщине
Последние новости
Подгружаем последние новости