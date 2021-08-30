В этом году в школу пойдут почти вдвое больше первоклассников, чем одиннадцатиклассников

В первый класс зачислено более 400 тысяч первоклассников.

В этом году первого сентября в школу пойдут почти вдвое больше первоклассников, чем одиннадцатиклассников.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на данные Министерства образования и науки.

"По оперативной информации местных органов управления в сфере образования, в 1 класс в этом году уже зачислены 408 тыс. детей. В 2017/2018 учебном году в 1 классе учились 424,7 тыс. учеников; в 2018/2019 - 454,9 тыс. учеников; в 2019/2020 - 434,4 тыс. учеников; в 2020/2021 - 419,4 тыс. учеников", - сообщили в министерстве.

По информации МОН, прогнозируемое количество учеников 11 класса в 2021/2022 учебном году - 219 тыс. человек. В 2017/2018 учебном году в 11 классе учились 184,9 тыс. учеников; в 2018/2019 - 187,7 тыс. учеников; в 2019/2020 - 210,9 тыс. учеников; в 2020/2021 - 220,3 тыс. учеников.

Напомним, что с 2018-го года в первые классы детей принимают по прописке.

Как сообщалось, с этого учебного года в украинских школах начнут выдавать электронные свидетельства об окончании начального образования.