В Киеве двое полицейских похитили мужчину и требовали от него выкуп, - прокуратура

Полицейские имитировали задержание мужчины, после чего потребовали от него 10 тыс. долларов США.

Фото: https://kyiv.gp.gov.ua/

Двое сотрудников одного из районных управлений полиции Киева захватили мужчину, который находился в розыске, и угрожали выдать его уполномоченным органам, если тот не заплатит им 10 тыс. долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, который ранее привлекался к уголовной ответственности, узнал о том, что его знакомый находится в розыске за совершение уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 УК Украины (мошенничество). В связи с этим, указанный гражданин договорился с двумя работниками полиции об имитации задержания своего знакомого с целью дальнейшего получения денежных средств за несообщение о его местонахождении уполномоченному органу досудебного расследования", - говорится в сообщении.

В конце апреля полицейские имитировали задержание мужчины, после чего потребовали от него 10 тыс. долларов США. В противном случае они угрожали выдать мужчину органу, объявившему его в розыск.

На указанное требование пострадавший был вынужден согласиться.

После того, как деньги были собраны, потерпевший предоставил работникам полиции около 95 тыс. гривень, после чего его отпустили, при этом никаких документов о задержании не составлялось.

Сегодня правоохранители провели обыски по месту жительства и месту работы подозреваемых. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Двум полицейским и гражданскому лицу сообщено о подозрении по фактам незаконного лишения свободы человека и получения неправомерной выгоды, по предварительному сговору группой лиц, с использованием служебного положения, сопряженного с вымогательством (ч. 2 ст. 146, ч. 3 ст. 368 УК Украины).

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