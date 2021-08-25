Святослав Вакарчук впервые стал отцом

У 46-летнего украинского певца, музыканта, лидера группы "Океан Эльзы" и бывшего депутата Верховной Рады двух созывов Святослава Вакарчука родился сын.

В пресс-службе Вакарчука сообщили, что мальчика назвали Иваном в честь отца музыканта.

"Папа и мама Ивана решили не разглашать любую другую информацию. А также просят с уважением отнестись к их решению и права на частную жизнь", - говорится в сообщении, обнародованном на странице менеджера "Океана Эльзы" Виктории Хоменко в фейсбуке.

Как отмечают в пресс-службе Вакарчука, информация о 19 августа, как даты рождения сына, не соответствует действительности.

Ранее СМИ сообщили, что 19 августа во время концерта в одесском ночном клубе Ibiza в 46-летнего Святослава родился сын от девушки артиста.

По данным СМИ , девушка Вакарчука работает в компании Radioactive, занимающейся съемками рекламы международных брендов, клипов и сериалов.

В июне лидер "ОЕ" публично заявил о разводе с Лялей Фонаревой, с которой они прожили вместе 20 лет.

Общих детей у певца с Лялей Фонаревой не было. Супруги воспитывали дочь Ляли Диану.