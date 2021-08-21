В Сумской области нашли 7-летнего мальчика, который заблудился в лесу во время сбора ягод (обновлено)

Ребенка искали более 150 человек и две собаки.

В Сумской области нашли 7-летнего мальчика, который заблудился в лесу во время сбора ягод (обновлено)

В Сумской области во время сбора ягод в лесу заблудился 7-летний мальчик.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Мальчик заблудился в субботу, 21 августа, вблизи с. Шкуратовка при сборе бузины.

Ребенка искали спасатели, полицейские, кинологи, водолазы, волонтеры и местные жители, всего более 150 человек и две собаки.

В 17:11 мальчика нашли.

"Ребенок в удовлетворительном состоянии". - сообщили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Напомним, на Говерле почти сутки искали 6-летнего мальчика, который вблизи Ворохты отстал от туристической группы. Ребенка нашли живым.

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