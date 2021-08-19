В Киеве мужчина угрожал патрульным оружием из-за перекрытого движения

Ему грозит до трех лет лишения свободы.

18 августа в Киеве в районе проведения репетиции парада ко Дню Независимости полиция задержала мужчину, который угрожал оружием. По факту угрозы оружием полицейскому на Печерске начато уголовное производство

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева , водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал требования патрульных о запрете проезда. Доехав до перекрестка улиц Большой Васильковской и Саксаганского, человек снова наткнулся на перекрытие, а потом демонстративно достал пистолет и перезарядил его.

Правоохранители сразу прекратили действия правонарушителя, а для выяснения обстоятельств происшествия на место прибыла следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Как уточнили в пресс-службе Национальной полиции, правоохранители пообщались со свидетелями и очевидцами события, а также пересмотрели видео с камер видеонаблюдения.

Нарушителем оказался уроженец Черниговской области, 2000 года рождения. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С места происшествия правоохранители изъяли травматический пистолет.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Следователи за процессуального руководства Печерской окружной прокуратуры готовят задержанному сообщение о подозрении. За содеянное ему грозит до 3-х лет лишения свободы.