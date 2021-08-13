MamaRika призналась, сколько сбросила килограммов после рождения ребенка

MamaRika стала мамой 10 дней назад. На свет появился ее первенец – мальчик, имя которого она пока что не раскрывает. Между тем успешная украинская ведущая не постеснялась рассказать, сколько весит после родов.

Малыша звезда родила в частной клинике в Киеве . Рядом с ней все время был ее муж. Несмотря на то, что и беременность, и роды были довольно сложными, MamaRika невероятно рада появлению на свет своего наследника.

До беременности певица и ведущая весила 55 кг, набрав за 9 месяцев 15 кг. Накануне рождения малыша блогерша весила 70 кг. Через 10 дней после родов MamaRika решила взвеситься и узнать, с какой скоростью она теряет килограммы.

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз певица опубликовала ролик, показав, как становится на весы. В итоге они показали 61,5 килограммов. 32-летняя Анастасия Кочетова, она же MamaRika, отметила, что до идеальной формы ей нужно еще скинуть шесть с половиной килограммов.

"Ноги в синяках – вечно ударяюсь, когда бегу к малому. До идеальной формы еще -6,5 кг. Но суть в другом", — отметила исполнительница, показав в кадре также свою татуировку на ноге.

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