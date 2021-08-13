MamaRika призналась, сколько сбросила килограммов после рождения ребенка

MamaRika стала мамой 10 дней назад. На свет появился ее первенец – мальчик, имя которого она пока что не раскрывает. Между тем успешная украинская ведущая не постеснялась рассказать, сколько весит после родов.

MamaRika призналась, сколько весит через 10 дней после рождения сына

Малыша звезда родила в частной клинике в Киеве. Рядом с ней все время был ее муж. Несмотря на то, что и беременность, и роды были довольно сложными, MamaRika невероятно рада появлению на свет своего наследника.

До беременности певица и ведущая весила 55 кг, набрав за 9 месяцев 15 кг. Накануне рождения малыша блогерша весила 70 кг. Через 10 дней после родов MamaRika решила взвеситься и узнать, с какой скоростью она теряет килограммы.

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз певица опубликовала ролик, показав, как становится на весы. В итоге они показали 61,5 килограммов. 32-летняя Анастасия Кочетова, она же MamaRika, отметила, что до идеальной формы ей нужно еще скинуть шесть с половиной килограммов.

MamaRika призналась, сколько весит через 10 дней после рождения сына

"Ноги в синяках – вечно ударяюсь, когда бегу к малому. До идеальной формы еще -6,5 кг. Но суть в другом", — отметила исполнительница, показав в кадре также свою татуировку на ноге.

Напомним, новые фото Леси Никитюк в купальнике вызвали ажиотаж в сети: “Могла бы лучше лицо отфотошопить".


Анастасия Березовская, Тудей

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