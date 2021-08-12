В Винницкой области от дельты умерли три человека

Три из 25 подтвержденных случаев дельта-штамма коронавируса в Винницкой области имели летальный исход. Умерли супруги из Гайсинского района, которым было по 83 года, и 73-летний мужчина из Винницкого района.

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

"Из 150 официально подтвержденных образцов в Украине, 25 - винницкие. Из этих 25 инфицированных - трое умерли", - написал Борзов в фейсбуке.

Он отметил, что слухи о смерти 13-летнего подростка, который заразился этим штаммом вируса, являются ложными. "Да, действительно, среди инфицированных винничан с штаммом «Дельта» есть 13-летний больной. Он жив", - заявил Борзов.

Скорее всего, дельту в Винницкую область завезли из РоSSии. Первый больной, который был госпитализирован три недели назад с тяжелыми симптомами коронавирусной болезни, приехал именно оттуда.

Борзов заявил, что защититься от дельты можно вакцинацией.

"За вчера в области вакцинировали почти 7 тысяч винничан. Всего - почти 300 тысяч. Работает 203 пункта прививок и 33 центра массовой вакцинации (10 в городе Винница, 23 в районах). Количество медиков, которые вовлечены в проведение прививочной кампании, тоже растет. Только за последнюю неделю обучено 162 медицинских работника, всего в вакцинации задействованы - 1 212. Есть в наличии все 4 вакцины: Comirnaty (Pfizer-BioNTech), AstraZeneca, CoronoVac, Мodernа", - написал глава ОГА.

Напомним, что штамм дельта ("индийский") агрессивнее альфы ("британского"), который привел к предыдущей вспышке ковида в Украине. Он выражается сверхтяжелой клинической картиной с поражением не только органов дыхания, но и желудочно-кишечного тракта и почек. Он заразнее, чем штамм альфа, чаще приводит к госпитализации и увеличивает риск реанимации при инфицировании.