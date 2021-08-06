Пункт вакцинации от COVID-19 открыли в аэропорту "Киев"

Прививки будут делать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Пункт вакцинации от COVID-19 открыли в аэропорту "Киев"

В международном аэропорту "Киев" (Жуляны) открыли пункт вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Украинцы, которые вылетают или прибывают через международный аэропорт «Киев» (Жуляны) и не привиты ни одной дозой вакцины против COVID-19, могут вакцинироваться в терминале А и сразу получить справку 063-о", - говорится в сообщении.

В пункте будут прививать вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech.

График работы пункта на ближайшее время: с 6 по 8 августа - 17:00-22:00. Вакцинация будет осуществляться в порядке живой очереди.

Декларация с семейным врачом для прививки не обязательна. Нужно иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер.

Проходить обследование, мерить давление, сдавать анализы, в том числе ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2 не нужно, отмечают в МОЗе.

Ранее сообщалось, что с 7 августа в аэропорту Львова будут вакцинировать пассажиров, у которых есть билеты на самолет.

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