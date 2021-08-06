Несколько женщин-заключенных забеременели после того, как в одной камере с ними разместили мужчин-трансгендеров

Радикальная феминистская группа Фронт освобождения женщин (WoLF) сообщила в Твиттере, что «по крайней мере одна женщина, а возможно, и больше» забеременела в результате принятия нового закона Калифорнии, который позволяет размещать женщин в одних тюремных камерах с мужчинами, утверждающими, что они являются женщинами.

Несколько женщин-заключенных забеременели после того, как в одной камере с ними разместили мужчин-трансгендеров

«Мы слышали от семи разных людей внутри CCWF, что по крайней мере одна женщина, а возможно и больше, забеременели после того, как их поместили в камеру с преступником-мужчиной, который был переведен в женскую тюрьму согласно новой поправке», — пишет WoLF в Twitter.

В сообщении Breitbart News отмечается, что губернатор Гэвин Ньюсом (штат Калифорния) подписал законопроект еще в сентябре. «Закон об уважении и достоинстве трансгендеров» позволяет «размещать и обыскивать транссексуалов, небинарных и интерсексуальных людей в соответствии с их гендерной идентичностью».

«Никто не заслуживает неуважительного обращения из-за своей гендерной идентичности или самовыражения. И наша обязанность — защищать людей от сексуального посягательства и насилия», — заявил министр исправительных учреждений и реабилитации Калифорнии Ральф Диас в обращении к прессе.

Breitbart News также сообщает, что поддержавшие законопроект демократы в настоящее время предоставляют женщинам-заключенным презервативы и средства для прерывания беременностей.

WoLF отметила, что с тех пор, как Ньюсом подписал закон, было обработано только около 20 из 300 запросов о переводе от мужчин-заключенных, «в результате чего сотни мужчин, многие из которых являются сексуальными преступниками, еще только ожидают въезда в женские тюрьмы». Отметим, что опрос, в ходе которого было получено мнение 3500 вероятных избирателей из разных географических регионов, разного пола, этнической и политической принадлежности, показал, насколько непопулярна такая политика в Америке, несмотря на попытки активистов и средств массовой информации нормализовать ее.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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