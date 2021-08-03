В Харькове задержали предполагаемого организатора покушения на роSSийского бизнесмена
Преступление произошло восемь лет назад в роSSийском городе Ульяновске.
Национальная полиция задержала в Харькове гражданина РоSSии, которого подозревают в организации покушения на убийство, произошедшего в роSSийском Ульяновске в 2013 году.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
30 апреля 2013 года на подземной парковке в роSSийском городе Ульяновске произошло покушение на основателя компании "Оберхофф" Виталия Кривоногих. Киллер в маске догнал его, когда он выезжал на внедорожнике "Рендж Ровер" из подземного гаража. Бизнесмен получил две пули из самодельного пистолета - в шею и голову. Стрелок скрылся, а крики жертвы услышали соседи и вызвали полицию. С тяжелыми ранениями Кривоногих доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии Ульяновской областной больницы, медикам удалось его спасти.
По данным украинской полиции, в ходе расследования преступления удалось установить, что к его организации причастен 52-летний мужчина. 30 апреля 2021 года Ленинский районный суд Ульяновска избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
После этого он оказался в международном розыске и нашли его в Украине.
Во вторник, 3 августа, состоялась спецоперация, в ходе которой подозреваемый был задержан. Его планируют экстрадировать в РоSSию, где против него расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 130, ч. 2 ст. 105 (организация убийства по заказу) Уголовного кодекса РФ.