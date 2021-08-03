В Харькове задержали предполагаемого организатора покушения на роSSийского бизнесмена

Преступление произошло восемь лет назад в роSSийском городе Ульяновске.

Фото: Национальная полиция

Национальная полиция задержала в Харькове гражданина РоSSии, которого подозревают в организации покушения на убийство, произошедшего в роSSийском Ульяновске в 2013 году.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

30 апреля 2013 года на подземной парковке в роSSийском городе Ульяновске произошло покушение на основателя компании "Оберхофф" Виталия Кривоногих. Киллер в маске догнал его, когда он выезжал на внедорожнике "Рендж Ровер" из подземного гаража. Бизнесмен получил две пули из самодельного пистолета - в шею и голову. Стрелок скрылся, а крики жертвы услышали соседи и вызвали полицию. С тяжелыми ранениями Кривоногих доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии Ульяновской областной больницы, медикам удалось его спасти.

По данным украинской полиции, в ходе расследования преступления удалось установить, что к его организации причастен 52-летний мужчина. 30 апреля 2021 года Ленинский районный суд Ульяновска избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

После этого он оказался в международном розыске и нашли его в Украине.