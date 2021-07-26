Еще почти 50 тыс. украинцев получили прививки от коронавируса

В воскресенье, 25 июля, в Украине 49 057 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 39 150 человек, полностью иммунизированы - 9 907 человек.

Согласно данным Министерства здравоохранения, прививки проводились 165 мобильным бригадами по иммунизации, 298 пунктами прививок и 329 центрами вакцинации населения.

15 681 человек вакцинировали препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech, 15 138 - китайским препаратом CoronaVaс, 980 - AstraZeneca.

Прививки американской вакциной Moderna получили 17 258 украинцев.

Вакцинацию препаратом Janssen не проводили.

С начала вакцинальной кампании были привиты 3 099 711 человек, из них одну дозу получили 3 099 709 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 1 712 791 (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 4 812 500 прививок.

Напомним, украинское правительство рассматривает возможность ослабления карантина для вакцинированных.