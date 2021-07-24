В Кривом Роге произошел пожар в пансионате для пожилых людей

Спасены 22 человека.

В Кривом Роге произошел пожар в частном трехэтажном доме, где живут пожилые люди.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

Пожар возник ночью в субботу, 24 июля, в хозяйственном помещении на первом этаже. На момент возникновения пожара внутри дома находились 25 человек: 22 человека пожилого возраста (жители пансионата) и 3 - медицинского персонала.

Жертв и пострадавших нет.

Пожар локализован в 3:26 и ликвидирован в 4:20.

Огнем уничтожено старое домашнее имущество в хозяйственной комнате на площади 16 м. кв.

К ликвидации пожара привлекались 17 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Напомним, Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц по факту пожара в доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Киев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило одну из станций метроКиев после длительной жары накрыл сильный ливень, затопило одну из станций метро
"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта"Время и Стекло" может опять выйти на сцену: Позитив заинтриговал поклонников легендарного дуэта
В Киеве посреди улицы мужчина устроил стрельбуВ Киеве посреди улицы мужчина устроил стрельбу
КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины"КГГА обязала застройщика убрать забор возле здания "Цветов Украины"
Джастин Бибер намекнул на беременность Хейли БолдуинДжастин Бибер намекнул на беременность Хейли Болдуин
Блок рекламы


Похожие новости
В Днепре произошел взрыв в нежилом помещенииВ Днепре произошел взрыв в нежилом помещении
В Кривом Роге пациент психбольницы убил медбрата и сбежалВ Кривом Роге пациент психбольницы убил медбрата и сбежал
В Харькове сгорел склад с древесиной, пожарные спасли оператора электроподстанцииВ Харькове сгорел склад с древесиной, пожарные спасли оператора электроподстанции
Два человека погибли в результате пожара в пятиэтажке на КиевщинеДва человека погибли в результате пожара в пятиэтажке на Киевщине
ГСЧС предупредила о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областейГСЧС предупредила о чрезвычайном уровне пожарной опасности в ряде областей
В криворожском пансионате для пожилых людей вспышка COVID-19: более 10 больных, 6 умершихВ криворожском пансионате для пожилых людей вспышка COVID-19: более 10 больных, 6 умерших
В Каспийском море произошел взрыв из-за пробуждения грязевого вулканаВ Каспийском море произошел взрыв из-за пробуждения грязевого вулкана
На Кипре из-за масштабного лесного пожара погибло четверо рабочих из ЕгиптаНа Кипре из-за масштабного лесного пожара погибло четверо рабочих из Египта
На Харьковщине произошел масштабный пожар на фермеНа Харьковщине произошел масштабный пожар на ферме
На курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадалиНа курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадали
Последние новости
Подгружаем последние новости