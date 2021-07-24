В Кривом Роге произошел пожар в пансионате для пожилых людей

В Кривом Роге произошел пожар в частном трехэтажном доме, где живут пожилые люди.

Об этом сообщили местные чрезвычайники.

Пожар возник ночью в субботу, 24 июля, в хозяйственном помещении на первом этаже. На момент возникновения пожара внутри дома находились 25 человек: 22 человека пожилого возраста (жители пансионата) и 3 - медицинского персонала.

Жертв и пострадавших нет.

Пожар локализован в 3:26 и ликвидирован в 4:20.

Огнем уничтожено старое домашнее имущество в хозяйственной комнате на площади 16 м. кв.

К ликвидации пожара привлекались 17 человек и 5 единиц техники ГСЧС.

Напомним, Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении четырех лиц по факту пожара в доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек.