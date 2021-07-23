Дети Дженнифер Лопес: как близнецы относятся к переезду в другой город

Дженнифер Лопес готовится к новому этапу в своей жизни. За последние несколько месяцев она приняла несколько серьезных решений и бросилась в омут с головой ради отношений с Беном Аффлеком.

“Готовы начать новую жизнь“: дети Дженнифер Лопес рады переезду

Успешная американская актриса и певица готова променять жизнь на Восточном побережье США на Западное, и переехать поближе к своему новому старому возлюбленному – актеру Бену Аффлеку. Вместе с детьми Джей Ло активно выбирает дом, в который должна переехать уже в ближайшее время, а также подыскивает школу для близнецов: 13-летних Эммы и Макса.

Конечно, дети привыкли переезжать из города в город, учитывая род деятельности своей мамы. Например, весной этого года они жили в Доминиканской Республике, пока Дженнифер Лопес снималась в новом фильме. Однако полноценный переезд в другой город, новая школа, новые друзья – могли даться близнецам не просто. Но, по словам инсайдера, приближенного к Джей Ло и Бену Аффлеку, они рады этому.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Напомним, Дженнифер Лопес ошеломила своим внешним видом без макияжа. Поклонники пришли к выводу, что без косметики артистка выглядит на 10 лет моложе своего возраста.


Анастасия Березовская, Тудей

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