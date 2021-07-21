С завтрашнего дня в Киеве будут вакцинировать препаратом Moderna

С 22 июля все желающие в Киеве смогут привиться от COVID-19 вакцинами CoronaVac/Sinovac Biotech и Spikevax Moderna.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Такая возможность будет доступна для жителей столицы, которые зарегистрируются на вакцинацию через сервис helsi.me и придут на прививку в Центр вакцинации против COVID-19 (МВЦ, проспект Броварской, 15). А с 23 июля - и в любой пункт прививок с тех, что развернутые на базе центров первичной медико-санитарной помощи всех без исключения районов столицы", - сказано в сообщении.

По словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, во время 5-го этапа вакцинации от COVID-19 каждый, несмотря на принадлежность к группе профессионального или возрастного риска, может защитить себя от этой болезни. Для этого необходимо выбрать ближайший пункт прививки или Центр вакцинации в МВЦ, записаться на определенное время и прививаться.

Напомним, что по состоянию на 21 июля в Украине вакцинировали 1,5 млн граждан, еще около 1,2 млн получили пока только одну прививку.

Прививки делают вакцинами Pfizer, Sinovac/CoronaVac, AstraZeneca и Moderna.

По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, Украина имеет договоренность на поставку 13 млн доз вакцин до конца лета.