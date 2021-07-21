В Гостомеле мужчина пытался убить сожительницу, с которой прожил 17 лет, "чтобы снова встретиться на том свете"

В городе Гостомель Киевской области мужчина нанес своей сожительнице многочисленные ножевые ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

19 июля около часа ночи в полицию поступило сообщение о ранении женщины. На место происшествия прибыли наряды группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и медики скорой помощи.

Правоохранители нашли окровавленную 50-летнюю женщину у подъезда дома. Она пояснила, что повреждения ей нанес сожитель, который в дальнейшем намеревался покончить жизнь самоубийством, "чтобы встретиться на том свете". Мужчина и женщина прожили вместе 17 лет.

Сейчас женщина находится в реанимационном отделении местной больницы.

46-летнего злоумышленника правоохранители задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч.2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до 15 лет. Меру пресечения изберет суд.

Напомним, в Харькове 42-летняя женщина зарезала 27-летнего сожителя во время празднования Троицы.