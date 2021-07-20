В Украине за сутки от коронавируса привили более 81 тысячи человек

За прошедшие сутки в Украине было сделано 81 015 прививок против коронавирусной болезни COVID-19.

Одну дозу получили 50 267 человек, полностью иммунизированы - 30 748 человек, - свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Прививки проводились 583 мобильными бригадами по иммунизации, 1394 пунктами прививок и 50 центрами вакцинации населения.

Больше всего украинцев 19 июля получили прививки препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech - 41 767.

29 162 человека вакцинировали китайским препаратом CoronaVaс, 10 086 - AstraZeneca.

Прививки американскими вакцинами Moderna и Janssen не делали.

С начала вакцинальной кампании были привиты 2 717 790 человек, из них одну дозу получили 2 717 788 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 1 461 875 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 4 179 663 прививки.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в августе Украина ожидает два миллиона доз вакцины Novavax. Кроме этого, правительство ожидает регулярные поставки вакцин, которые уже используют в Украине - Pfizer, Coronovac, Astrazeneca.

С 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Все украинцы старше 18 лет могут выбрать удобное место для прививки.