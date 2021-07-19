95% подтоплений после мощного ливня в Киеве ликвидировали

В некоторых районах столицы менее чем за час выпало до 80% месячной нормы осадков.

По уточненным данным гидрометцентра, в результате аномального ливня в Киеве за 40 минут в некоторых районах выпало до 80% месячной нормы осадков.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Уровень поверхностных вод из-за непогоды достигал отметки в 30-60 мм (в зависимости от района) при месячной норме осадков для июля на территории Киева в 75 мм. Поэтому канализационная система столицы была физически не в состоянии вобрать в себя такое количество воды. Дополнительные проблемы создавали и подземные реки - Лыбидь, Сырец, Почайна, Клов, уровень воды в которых резко поднялся", - говорится в сообщении.

Последствиями непогоды стали поваленные деревья, кратковременное подтопление улиц, разрушение дорожного покрытия.

По состоянию на 15:30 ликвидировано 95% подтоплений, в частности: на улицах Вышгородской, Автозаводской, Братиславской, Зодчих, Стеценко, бульваре Ромена Роллана, проезжей части под путепроводом возле ст. м. «Берестейская», площади Героев Бреста, проспекте Григоренко, на пересечении улиц Драгоманова и Мишуги, на проспекте Бажана, проспекте Палладина и тому подобное.

Продолжаются работы на улицах Елены Телиги и Котельникова.

Вследствие непогоды повреждено дорожное покрытие на улицах Живописной, Вышгородской и проспекте Правды. На месте работают специалисты дорожной службы.

По информации КО "Киевзеленстрой", повалены около 150 деревьев, что также повлекло осложнения движения автотранспорта.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 20 июля в городе снова грозы. Коммунальщики будут работать все это время в усиленном режиме, отмечают в КГГА.