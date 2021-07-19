В центре Львова обрушилась стена дома, под завалами обнаружено тело мужчины

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В центре Львова сегодня произошло разрушение части стены нежилого дома. Под завалами обнаружено тело мужчины.

По данным областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 19 июля в 16:39 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в Львове на ул. Русская, 8 произошло разрушение стены нежилого дома.

"К месту происшествия направлены пожарно-спасательные подразделения Львова, которые проводили разбор разрушенных конструкций. Под завалами было обнаружено тело мужчины, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера в Дрогобыче Львовской области частично обрушился отселенный жилой дом по ул. Грушевского, 101. Два года назад из-за обрушения этого здания погибли 8 человек.