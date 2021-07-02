Под мостом Патона в Киеве прорвало теплотрассу

В настоящее время аварию локализовали.

Под мостом Патона в Киеве прорвало теплотрассу
Фото: КДМА

Под мостом Патона в столице произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм.

Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения, информируют в КГГА.

Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы.

"Продолжается откачка воды из трубопровода. Сразу после этого начнется активная фаза работ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, теплосеть под мостом Патона построена 59 лет назад - в 1962 году.

Напомним, что мост Патона через Днепр ввели в эксплуатацию в 1953 году, он был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева, которая соединяет центр города с большими левобережными жилыми массивами.

Похожая авария произошла на мосту Патона в марте 2020-го. Тогда прорвало теплотрассу на мосту. В сентябре 2018 года из-за прорыва трубопровода мост временно превратился в "водопад". Также трубу на мосту Патона прорывало прорывало в апреле того же года.

В 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим.

В 2020 году по мосту Патона запретили проезд грузовиков.

Аварийный мост Патона планируют отреставрировать до конца 2025 года. Мэрия Киева планирует расширить мост до восьми полос движения, установить на нем современное барьерное ограждение и автоматизированную систему вычисления веса транспортных средств во время движения.

На мосту должны спроектировать велосипедные дорожки в оба направления и расширенные тротуары для "променадной части".

Кроме того, проектант должен учесть возможность устройства трамвайных путей и подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Днепре задержали молдаванина, заочно приговоренного к 15 годам за мошенничествоВ Днепре задержали молдаванина, заочно приговоренного к 15 годам за мошенничество
РоSSийский миллиардер умер от ковида в МонакоРоSSийский миллиардер умер от ковида в Монако
Жена Олега Винника показала брутальный образ в коротких кожаных шортахЖена Олега Винника показала брутальный образ в коротких кожаных шортах
Москву залило дождем, улицы и метро подтопленыМоскву залило дождем, улицы и метро подтоплены
Тина Кароль сорвала концерт в Одессе из-за мокрой сценыТина Кароль сорвала концерт в Одессе из-за мокрой сцены
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве установят мемориальную доску Богдану СтупкеВ Киеве установят мемориальную доску Богдану Ступке
В Киеве арестовали подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный магазин КЮЗВ Киеве арестовали подозреваемого в разбойном нападении на ювелирный магазин КЮЗ
В Киеве 47-летний пьяный мужчина ранил ножом врача скорой помощиВ Киеве 47-летний пьяный мужчина ранил ножом врача скорой помощи
В Киеве временно не рекомендуют купаться на 5 пляжах из 14В Киеве временно не рекомендуют купаться на 5 пляжах из 14
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 77 больных коронавирусомВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 77 больных коронавирусом
В Киеве за минувшие сутки обнаружили 196 больных ковидом, один человек умерВ Киеве за минувшие сутки обнаружили 196 больных ковидом, один человек умер
В Киеве не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за суткиВ Киеве не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса за сутки
Все места на вакцинацию в МВЦ в Киеве заняты до 27 июняВсе места на вакцинацию в МВЦ в Киеве заняты до 27 июня
ГСЧС: пылевая буря в Киеве не несет угрозы жизни и здоровью гражданГСЧС: пылевая буря в Киеве не несет угрозы жизни и здоровью граждан
В Киеве фиксируют превышение концентрации пыли в воздухе, - КГГАВ Киеве фиксируют превышение концентрации пыли в воздухе, - КГГА
Последние новости
Подгружаем последние новости