Под мостом Патона в Киеве прорвало теплотрассу

Под мостом Патона в столице произошло повреждение магистральной теплосети диаметром 600 мм.

Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" локализовала место повреждения, информируют в КГГА.

Сейчас идет подготовка к проведению ремонтных работ, которые осуществят верхолазы.

"Продолжается откачка воды из трубопровода. Сразу после этого начнется активная фаза работ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, теплосеть под мостом Патона построена 59 лет назад - в 1962 году.

Напомним, что мост Патона через Днепр ввели в эксплуатацию в 1953 году, он был крупнейшим в мире цельносварным мостом, у которого все швы, включая и монтажные, выполнены с помощью автоматической сварки. Это важнейшая транспортная артерия Киева , которая соединяет центр города с большими левобережными жилыми массивами.

Похожая авария произошла на мосту Патона в марте 2020-го. Тогда прорвало теплотрассу на мосту. В сентябре 2018 года из-за прорыва трубопровода мост временно превратился в "водопад". Также трубу на мосту Патона прорывало прорывало в апреле того же года.

В 2019 году стало известно о том, что Институт стальных конструкций имени Шимановского признал состояние моста Патона критическим.

В 2020 году по мосту Патона запретили проезд грузовиков.

Аварийный мост Патона планируют отреставрировать до конца 2025 года. Мэрия Киева планирует расширить мост до восьми полос движения, установить на нем современное барьерное ограждение и автоматизированную систему вычисления веса транспортных средств во время движения.

На мосту должны спроектировать велосипедные дорожки в оба направления и расширенные тротуары для "променадной части".

Кроме того, проектант должен учесть возможность устройства трамвайных путей и подъема/спуска пешеходов на Венецианский остров.