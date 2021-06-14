В Киеве трое парней и девушка похитили таксиста и требовали у него $25 тысяч

В Киеве полицейские задержали четырех человек, которые похитили таксиста, били его и требовали деньги.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В милицию обратился мужчина, который сообщил, что неизвестные лица удерживают его товарища в квартире на проспекте Валерия Лобановского. По указанному адресу выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, сотрудники полка полиции особого назначения и врачи.

Полицейские выяснили, что накануне 21-летний таксист подвозил пассажиров по адресам. Однако одна из пассажирок заявила, что у нее нет денег. Между водителем и девушкой возникла ссора, о которой впоследствии она рассказала своим друзьям и добавила, что ее якобы изнасиловали.

"Трое ребят решили «помочь разобраться» в ситуации, поэтому позвонили таксисту и под предлогом возврата забытых вещей в автомобиле попросили его вернуться. Когда водитель прибыл по указанному адресу, злоумышленники затащили его в дом и в течение нескольких часов избивали. Кроме этого, нападавшие предложили ему решить «вопрос» за 25 тыс. долларов США ", - рассказали в полиции.

При силовой поддержке спецназовцев правоохранители попали в квартиру, где нашли девушку с тремя молодыми людьми и в одной из комнат - 21-летнего потерпевшего. Парня с ушибами и переломами госпитализировали.

Полицейские задержали фигурантов в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Следователи выяснили, что это - жительница Киевской области, 2000 года рождения, и жители столицы, 2000, 2001 и в 2002 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.

Напомним, в апреле в Николаеве полицейские освободили киевлянина, которого три года держали в плену ради квартиры.