В Киеве трое парней и девушка похитили таксиста и требовали у него $25 тысяч

При силовой поддержке спецназовцев правоохранители освободили мужчину и задержали злоумышленников.

В Киеве трое парней и девушка похитили таксиста и требовали у него $25 тысяч
Архівне фото
Фото: СС0 Public Domain

В Киеве полицейские задержали четырех человек, которые похитили таксиста, били его и требовали деньги.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В милицию обратился мужчина, который сообщил, что неизвестные лица удерживают его товарища в квартире на проспекте Валерия Лобановского. По указанному адресу выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа, сотрудники полка полиции особого назначения и врачи.

Полицейские выяснили, что накануне 21-летний таксист подвозил пассажиров по адресам. Однако одна из пассажирок заявила, что у нее нет денег. Между водителем и девушкой возникла ссора, о которой впоследствии она рассказала своим друзьям и добавила, что ее якобы изнасиловали.

"Трое ребят решили «помочь разобраться» в ситуации, поэтому позвонили таксисту и под предлогом возврата забытых вещей в автомобиле попросили его вернуться. Когда водитель прибыл по указанному адресу, злоумышленники затащили его в дом и в течение нескольких часов избивали. Кроме этого, нападавшие предложили ему решить «вопрос» за 25 тыс. долларов США", - рассказали в полиции.

При силовой поддержке спецназовцев правоохранители попали в квартиру, где нашли девушку с тремя молодыми людьми и в одной из комнат - 21-летнего потерпевшего. Парня с ушибами и переломами госпитализировали.

Полицейские задержали фигурантов в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Следователи выяснили, что это - жительница Киевской области, 2000 года рождения, и жители столицы, 2000, 2001 и в 2002 года рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались. Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса.

Напомним, в апреле в Николаеве полицейские освободили киевлянина, которого три года держали в плену ради квартиры.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
СБУ и Центральное следственное бюро полиции Польши разоблачили нарколабораторию
Дженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена АффлекаДженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена Аффлека
В Харькове задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатойВ Харькове задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатой
Трех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - ДенисоваТрех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - Денисова
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: бывшая жена актера отреагировала на его новые отношенияДженнифер Лопес и Бен Аффлек: бывшая жена актера отреагировала на его новые отношения
Блок рекламы


Похожие новости
В центрах вакцинации на выходных от коронавируса привили более 31 тысячи человекВ центрах вакцинации на выходных от коронавируса привили более 31 тысячи человек
За сутки в Украине - менее тысячи новых случаев коронавирусаЗа сутки в Украине - менее тысячи новых случаев коронавируса
В Киеве спецназовцы задержали наркоторговцаВ Киеве спецназовцы задержали наркоторговца
Из-за падения электроопоры в Киеве перекрыли движение на улице ПухловскойИз-за падения электроопоры в Киеве перекрыли движение на улице Пухловской
Во время «Французской весны» в Киеве продолжается показ светового представления об общечеловеческих ценностяхВо время «Французской весны» в Киеве продолжается показ светового представления об общечеловеческих ценностях
В Буче школьница случайно застрелила своего 16-летнего товарищаВ Буче школьница случайно застрелила своего 16-летнего товарища
Оболонский остров в Киеве соединят с Приречной мостомОболонский остров в Киеве соединят с Приречной мостом
В Киеве зафиксировали самое большое с середины мая суточное количество случаев COVID-19В Киеве зафиксировали самое большое с середины мая суточное количество случаев COVID-19
В Киеве зафиксировали 102 случая ковида в суткиВ Киеве зафиксировали 102 случая ковида в сутки
Полиция задержала злоумышленников, которые украли в Киеве платежный терминалПолиция задержала злоумышленников, которые украли в Киеве платежный терминал
Последние новости
Подгружаем последние новости