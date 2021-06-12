Из-за падения электроопоры в Киеве перекрыли движение на улице Пухловской

На месте работают полицейские и ремонтные бригады.

На ул. Пуховской в Киеве перекрыто движение из-за падения опоры линии электропередач.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Движение перекрыто в обоих направлениях. На месте работают полицейские и ремонтные бригады.

"Учтите перекрытие движения при выборе маршрута поездки", - призвали в Киевсовете.

Напомним, в столице со 2 июня по 31 июля в связи с проведением ремонта ограничено движение по Кольцевой дороге.

Со 2 июня по 15 августа из-за ремонта дороги не будет курсировать скоростной трамвай на Борщаговку.