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2021-06-12
Из-за падения электроопоры в Киеве перекрыли движение на улице Пухловской
На месте работают полицейские и ремонтные бригады.
На ул. Пуховской в Киеве перекрыто движение из-за падения опоры линии электропередач.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Движение перекрыто в обоих направлениях. На месте работают полицейские и ремонтные бригады.
"Учтите перекрытие движения при выборе маршрута поездки", - призвали в Киевсовете.
Напомним, в столице со 2 июня по 31 июля в связи с проведением ремонта ограничено движение по Кольцевой дороге.
Со 2 июня по 15 августа из-за ремонта дороги не будет курсировать скоростной трамвай на Борщаговку.