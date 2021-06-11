В Буче школьница случайно застрелила своего 16-летнего товарища

Полиция Киевщины выясняет обстоятельства трагического происшествия.

В Буче школьница случайно застрелила своего 16-летнего товарища
Фото: Андрій Нєбитов / Facebook

В городе Буча Киевской области школьница по неосторожности застрелила своего 16-летнего товарища из пневматической винтовки.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.

"Трагическое происшествие с оружием. Из-за фото в соцсетях школьница застрелила своего 16-летнего товарища. Так сегодня в Буче после прохождения ВНО четверо школьников пошли в частное имение одного из друзей, нашли пневматическое ружье и начали фотографироваться с оружием для соцсетей. В какой-то момент 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелила в грудь товарища. Юноша погиб на месте", - написал он в фейсбуке.

По предварительным данным, отец убитого парня планировал подарить ему пневматическое ружье на один из праздников.

Сейчас полиция Киевщины выясняет все обстоятельства трагического происшествия. Открыто уголовное производство по статье Уголовного кодекса "убийство по неосторожности".

Напомним, 7 июня на Херсонщине 9-летний мальчик ранил из винтовки свою бабушку

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