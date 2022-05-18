Анна Неплях впервые показала своего тайного ухажера

Победительница конкурса “Мисс Украина Вселенная 2021“ Анна Неплях уже второй месяц находится на Бали. До этого девушка рассказывала о тайном ухажере, который ее развлекал в Париже – богатый поклонник на первом свидании подарил ей дорогущие часы Cartie, а также накупил ей много красивой брендовой одежды, и это, не говоря о походах в рестораны и ночи в отелях.

И вот впервые 27-летняя королева красоты показала своего избранника. Однако неизвестно, тот ли это человек, с которым она развлекалась во Франции. Известно, что мужчина – украинец, не бедный.

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз Анна Неплях рассказала немного об их отношениях:

"Наше утро началось в 6 утра с таким волшебным видом. Через пару часов все резко затянуло туманом. А потом пошел дождь. И мы остались в постели, потому что перед поездкой успели затариться сахаром, как дети".

Королева красоты подчеркнула, что в ее избраннике не все идеально – он не без недостатков. А самый главный – что он не любит ее фотографировать. А ведь все мы знаем, насколько Аня любит выставлять красивые фото и видео.

"Кстати это мои первые отношения с украинцем за 4 года и из плюсов – смотреть кино только в украинской озвучке… Я вот задумалась, что во всей этой истории не хватает драмы, за 3 недели мы ни дня не провели порознь и все время вместе без единого конфликта. Но любому зрителю нужна драма, а я ведь еще та драма квин. И моя трагедия в его недостатках… Какая это боль для меня – он не любит фотографировать, но готов заплатить за то, чтобы меня фотографировали", - рассказала Анна Неплях.

Перед поклонниками она поделилась кадрами с их совместной прогулки. Также она похвасталась, что любимый купил для нее все гортензии, которые продавали у дороги, и она сделала с ними красивые фотографии.

Напомним, Настя Каменских призналась, где была с Потапом в первый день войны: “Я проснулась от крика“.