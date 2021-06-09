В РоSSии мужчина застрелил двух судебных приставов, пришедших его выселять

Он сам сообщил об убийстве и сдался полиции.

В РоSSии мужчина застрелил двух судебных приставов, пришедших его выселять
Фото: real-vin.com

В роSSийском Сочи мужчина застрелил из охотничьего ружья двух приставов, пришедших его выселять по решению суда.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Двое судебных приставов пришли выселять семью из дома по решению Адлерского суда. Хозяин взял охотничье ружье и застрелил их насмерть", - рассказал представитель УВД.

По его словам, мужчина сам сообщил об убийстве и сдался. Сопротивления при задержании он не оказал.

Как сообщил информированный источник, задержанный - 61-летний Вартан Кочиян. Суд вынес решение о сносе его дома - самостроя.

"Однако мужчина отказался пустить их внутрь, так же как и покинуть дом. Через несколько минут он открыл по приставам огонь из охотничьего ружья, застрелив насмерть двоих", - рассказал собеседник.

Напомним, в 2015 году в Ростове-на-Дону арестовали коллектора, угрожавшего взорвать детсад. Ранее роSSийским коллекторам позволили взимать долги крымчан перед украинскими банками.

В 2019 году в Киеве должник стрелял в сотрудников банка, пришедших к нему из-за невыплаты кредита. В апреле этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, усиливающий защиту должников по потребительским кредитам и вводит нормы для коллекторов.

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