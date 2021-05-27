В Киеве из-за аварии на водопроводе затопило улицу Антоновича возле Ocean Plaza

Прорыв произошел около того же места, что и в январе 2020 года.

Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве из-за прорыва водопровода затопило улицу Антоновича возле станции метро "Лыбедская" и ТРЦ Ocean Plaza.

Об этом сообщили киевская мэрия и патрульная полиция.

Авария произошла во время гидравлических испытаний на магистральном трубопроводе, из-за повреждения которого в январе 2020 года кипятком залило Ocean Plaza.

По данным "Киевтеплоэнерго", год назад во время ремонтных работ был заменен только поврежденный участок трубопровода длиной 23 м.

Поврежденный трубопровод диаметром 1000 мм введен в эксплуатацию в 1987 году.

На время проведения ремонтных работ движение транспорта возле места повреждения частично ограничено. Объезд осуществляется по переулку Руслана Лужевского, по улице Антоновича и на разворот на улицу Большая Васильковская.

Напомним, что это уже третья подобная авария за последние несколько дней.

14 мая прорвало трубу с горячей водой на Пушкинской улице, а 20 мая из-за аварии на трубопроводе образовался 10-метровый грязевой фонтан на Голосеевском проспекте.

По данным "Киевтеплоэнерго", в столице Украины 80% тепловых сетей исчерпали свой нормативный срок эксплуатации и требуют замены.

За последние два года предприятие заменило 270 км теплосетей. Вместо старых прокладывают новые предварительно изолированные трубы с запорной арматурой европейского образца и системой аварийной сигнализации.