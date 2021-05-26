Гайтана призналась, почему забросила свою карьеру

Гайтана перестала выступать, посещать светские мероприятия и церемонии награждения уже довольно давно. Она не хочет собирать стадионы и светиться перед камерами. Певица рассказала, что произошло в ее жизни и что стало причиной затворнической жизни.

В интервью "Ранку з Україною" на канале "Украина" успешная украинская певица подчеркнула, что в какой-то момент поняла, что самое для нее важное – это семья. Артистка счастлива в браке, а также воспитывает дочь Сапфир-Николь, рожденную в июне 2017 года.

Все свое свободное время Гайтана посвящает родным, игнорируя какие-либо приглашения выступить на шоу.

"Этих шоу очень много... А я просто люблю петь. И призналась себе честно, что не хочу быть известной кое-как. Почти все время я посвящаю семье и чувствую, что моя доченька ничего не теряет - мама всегда рядом. И муж в этом меня тоже поддерживает", — отмечает певица.

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Напомним, Даша Астафьева показала свою малышку. В семье певицы пополнение.