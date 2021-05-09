В Киеве ковидом заболели еще 255 человек

Выздоровели за прошедшие сутки 225 человек.

В Киеве выявили за минувшие сутки, 8 мая, 255 больных коронавирусом. Умер 31 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Всего за период пандемии в городе 4 818 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 198 976", - сообщил городской голова.

Заболели 142 женщины в возрасте от 22 до 85 лет, 100 мужчин в возрасте от 23 до 84 лет, 4 девочки от 5 месяцев до 15 лет и 9 мальчиков от 5 месяцев до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 33 больных коронавирус, а также 230 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 225 человек. В целом коронавирус преодолели 128 111 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания выявили в районах: Днепровском - 151, Деснянском - 20, Святошинском и Соломенском - по 16", - отметил Кличко.

Напомним, в субботу, 8 мая, в Украине было зафиксировано 5 372 новых случая коронавируса, в частности, заболели 244 ребенка и 57 медработников. Летальных случаев - 193.