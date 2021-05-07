В Киеве задержали полицейского, который забрал сумку у потерпевшего и поделился с коллегами

Готовится увольнение полицейских со службы.

В Киеве задержали полицейского, который забрал сумку у потерпевшего и поделился с коллегами
Фото: nikvesti.com

В Киеве ночью наряд полиции охраны увидел человека, который не справился с управлением самокатом и упал. Полицейские подошли к мужчине, а потом один из них забрал его сумку. Внутренняя безопасность НПУ задержала всех сотрудников патруля.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Оперативники Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию об ограблении киевлянина, к которому, вероятно, причастны сотрудники полиции. 36-летний житель столицы пояснил, что он возвращался ночью домой на самокате, не удержал равновесие и упал. Полицейские, которые были рядом, остановились и подошли к нему. При этом один из сотрудников забрал его сумку", - говорится в сообщении.

Работники внутренней безопасности НПУ установили полицейских, находившихся в составе наряда, и задержали их. Ими оказались сотрудники Управления полиции охраны в Киеве.

Старший наряда признался, что забрал сумку заявителя, а затем поделился частью похищенных денег с коллегами. По материалам внутренней безопасности НПУ следователями ГБР, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры, начато уголовное производство.

"Во время неотложных обысков обнаружена и изъята сумка потерпевшего, деньги и другие личные вещи. Сейчас готовится вручение подозрения 33-летнему полицейскому по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Также будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям других сотрудников", - говорится в сообщении.

Одновременно готовятся документы на увольнение полицейских наряда в полном составе со службы в полиции, и будут приняты меры дисциплинарного воздействия к их руководству.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Двое мужчин отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривенДвое мужчин отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривен
В Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству больных ковидом в суткиВ Индии зафиксировали мировой антирекорд по количеству больных ковидом в сутки
В США во время стрельбы в казино погибли два человекаВ США во время стрельбы в казино погибли два человека
В Иране произошел крупный пожар на химическом заводе, пострадали спасателиВ Иране произошел крупный пожар на химическом заводе, пострадали спасатели
За сутки в Украине обнаружили 8 404 новых случая ковида, вакцинировали 38 тысяч человекЗа сутки в Украине обнаружили 8 404 новых случая ковида, вакцинировали 38 тысяч человек
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве произошел пожар в парке "Совские пруды" (обновлено)В Киеве произошел пожар в парке "Совские пруды" (обновлено)
Процент положительных тестов на ковид в Киеве упал до уровня "зеленой" зоныПроцент положительных тестов на ковид в Киеве упал до уровня "зеленой" зоны
На Киевщине задержали семерых членов банды, которая воровала и пытала людейНа Киевщине задержали семерых членов банды, которая воровала и пытала людей
В управлении полиции в Киеве умерла задержаннаяВ управлении полиции в Киеве умерла задержанная
Двух киевлян задержали по подозрению в сожжении человекаДвух киевлян задержали по подозрению в сожжении человека
Пограничника, который исчез в результате опрокидывания лодки в Одесской области, нашли мертвымПограничника, который исчез в результате опрокидывания лодки в Одесской области, нашли мертвым
Двое мужчин отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривенДвое мужчин отобрали у киевлянина сумку с 5 млн гривен
На Полтавщине избили журналиста, который фиксировал браконьеров-рыбаковНа Полтавщине избили журналиста, который фиксировал браконьеров-рыбаков
В Киеве во время локдауна обнаружили 10 тысяч нарушений правил карантинаВ Киеве во время локдауна обнаружили 10 тысяч нарушений правил карантина
В Киеве выявили еще 671 случай ковидаВ Киеве выявили еще 671 случай ковида
Последние новости
Подгружаем последние новости