В Киеве задержали полицейского, который забрал сумку у потерпевшего и поделился с коллегами

В Киеве ночью наряд полиции охраны увидел человека, который не справился с управлением самокатом и упал. Полицейские подошли к мужчине, а потом один из них забрал его сумку. Внутренняя безопасность НПУ задержала всех сотрудников патруля.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

"Оперативники Киевского городского управления Департамента внутренней безопасности НПУ получили информацию об ограблении киевлянина, к которому, вероятно, причастны сотрудники полиции. 36-летний житель столицы пояснил, что он возвращался ночью домой на самокате, не удержал равновесие и упал. Полицейские, которые были рядом, остановились и подошли к нему. При этом один из сотрудников забрал его сумку", - говорится в сообщении.

Работники внутренней безопасности НПУ установили полицейских, находившихся в составе наряда, и задержали их. Ими оказались сотрудники Управления полиции охраны в Киеве .

Старший наряда признался, что забрал сумку заявителя, а затем поделился частью похищенных денег с коллегами. По материалам внутренней безопасности НПУ следователями ГБР, под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры, начато уголовное производство.

"Во время неотложных обысков обнаружена и изъята сумка потерпевшего, деньги и другие личные вещи. Сейчас готовится вручение подозрения 33-летнему полицейскому по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 8 лет. Также будет предоставлена окончательная правовая квалификация действиям других сотрудников", - говорится в сообщении.

Одновременно готовятся документы на увольнение полицейских наряда в полном составе со службы в полиции, и будут приняты меры дисциплинарного воздействия к их руководству.