Розмовляла з окупантами лише українською мовою: росіяни забрали молоду вчительку в полон, протримавши її півроку

Розмовляла з окупантами лише українською мовою: росіяни забрали молоду вчительку в полон, протримавши її півроку

Коли росіяни захопили село Старий Биків на Чернігівщині, взяли й полонених. Серед викрадених українців — 26-річна вчителька математики та інформатики Вікторія Андруша.

Довгі тижні рідні жінки не знали навіть, чи вона жива. Зрештою з’ясувалось, що Вікторію ув’язнили в Курському СІЗО, — мовиться в сюжеті ТСН.

Понад 6 місяців родичі полоненої не мали з нею зв’язку. Лише цими днями Вікторію Андрушу разом із п’ятьма українцями звільнили з полону. Зараз дівчина набирається сил у рідному селі, де і стіни лікують.

Історія бранки вражає. 25 березня рашисти прийшли до оселі родини Андруші. Погрожували батькам дівчини, звинувачуючи їхню доньку в тому, що вона начебто «передає українським військовим інформацію про переміщення російської техніки».

"Я стояла в кухні і чула, як кричали там і плакали, і мати плакала, і батько плакав. Вони стукали, грюкали. Потім я бачила, як її вели. Вони в кінці стояли, і блокпост їхній, і БТР", — ось що розповідають сусіди молодої вчительки.

Забрали в полон не лише Вікторію, — за кілька днів окупанти повернулись і забрали її матір та протримали жінку в підвалі три дні, зав’язавши очі.

Через багато тижнів після зникнення Вікторії через «Червоний Хрест» підтвердилась інформація, що вона в СІЗО Курської області. У полоні вчителька не йшла на компроміси та розмовляла з росіянами виключно українською мовою. Про це розповіли інші полонені.

На щастя, Вікторію звільнено з полону і вона повернулася додому.


Алексей Ионов, politeka.net





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