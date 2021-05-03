На Днепропетровщине будут судить банду, которая втягивала в людей в трудовое рабство

Пострадавших заставляли выполнять тяжелые работы по уходу за животными, жестоко наказывали и не платили деньги.

Полицейские Днепропетровщины направили в суд материалы в отношении преступной группы, которая втягивала людей в трудовое рабство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Пострадавших заставляли выполнять тяжелые работы по уходу за животными, жестоко наказывали и не платили деньги за выполненную работу.

Группа состояла из женщины и четырех мужчин. 62-летняя жительница Днепра занималась подбором и переправкой людей на животноводческую ферму. Злоумышленница подбирала жителей Днепропетровской области, которые находились в трудном материальном положении, при этом обещала им высокую зарплату и достойные условия работы.

Когда люди соглашались, их перевозили на ферму в Магдалиновском районе области. Там они выполняли тяжелую работу по уходу за животными, жили в бараках и тяжело работали. При этом рабочих почти не кормили, а в случае неповиновения - били. Обещанные за работу деньги пострадавшие так и не получили.

Кроме жительницы Днепра, которая занималась вербовкой людей, в состав группы входили четверо мужчин, которые следили за содержанием "работников" и контролировали их работу. Среди них - гражданин Азербайджана, который имеет разрешение на временное проживание в Украине, действительное до 14 мая этого года.

"На протяжении года в ходе расследования правоохранители установили потерпевших, собрали доказательную базу и направили уголовное производство с обвинительным актом в суд. По месту проживания всех фигурантов и в местах незаконного содержания людей прошли санкционированные обыски", - говорится в сообщении.

Женщине и четырем мужчинам вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми).

В апреле 2021 года уголовное производство с обвинительным актом в отношении пяти лиц направлено в суд. Подозреваемым грозит от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.